Así fueron los últimos días de Gustavo Guillén

Ayer por la noche, de forma inesperada se conoció la noticia del fallecimiento de Gustavo Guillen, el actor argentino que supo brillar en populares telenovelas y hasta pasó por "Bailando por un Sueño". Sólo tenía 57, era padre de dos hijos, Valentino de su primer matrimonio y Pedro, de su segunda esposa, de la cual también se separó. La noticia la comunicó Angel de Brito en su cuenta de Twitter y hoy en "Los Angeles a la Mañana" se conocieron detalles de cómo pasó sus últimos días y sus últimas horas.

Desde el programa aseguraron que el actor, que hizo 31 novelas, padecía cáncer de próstata y que falleció mientras lo intervenían quirúrgicamente. En diálogo con el ciclo matutino uno de los médicos que lo atendió contó que se había internado en una clínica de La Plata por sus propios medios. Al momento de ingresar padecía una grave cuadro de deshidratación y con dolor de garganta por lo que le hicieron un teste de COVID-19 que le dio negativo y le diagnosticaron una faringitis.

Pero la realidad es que Gustavo estaba muy mal, padecía un cáncer de próstata que estaba agravado por un mal funcionamiento renal y hepático y tenía que ser intervenido cuanto antes, pero su cuerpo estaba tan golpeado que no superó la operación. Luciana Abelenda quien fue su mujer llamó a "LAM" para contar como fueron sus últimos momentos y aclarar que el actor "no se fue solo". "Con Gustavo teníamos problemas pero eramos familia. Siempre estuve junto a él, cuando se internó no partió solo, estaba yo, su otra exmujer y su hijo mayor", relató.

Angel preguntó: "¿Casi nadie sabía su diagnóstico, no? y ella explicó: "Yo me enteré cuando le dieron los resultados de la biopsia y me lo contó su médico de cabecera. El no lo supo hasta que tenía que operarse. Siento que con Gustavo éramos un gran equipo. Estaba muy complicado, primero había que atacar la infección que tenía y luego operar, pero no pudo superar el cuadro y discúlpenme, no puedo seguir hablando, sólo llamé para aclarar que no se fue solo", cerró.

Una gran pérdida en el mundo del espectáculo...