Emily Lucius y Martín Salwe, separados: "El tema es el..."

Emily Lucius y Martín Salwe fueron algunas de las parejitas que se formaron durante la primer temporada de El hotel de los famosos.

Aunque evitaron mostrarse en redes, el locutor y la influencer mantuvieron el contacto después de su paso por el reality de El Trece aunque la continuidad de la relación se mantuvo en duda.

Sin embargo, lo que era una sospecha se convirtió en una certeza cuando en Socios del espectáculo confirmaron la ruptura. “Terminó por celular. Ella insistió en juntarse a hablar porque ella se súper enojó cuando vio Sex”, contó Luli Fernández en el programa.

“El tema es el laburo. En su momento nosotros contamos sobre esta separación y salieron a desmentirla, pero la relación en ningún momento estuvo consolidada”, agregó la panelista.

Emily Lucius y Martín Salwe, separados

Siguiendo con los motivos que llevaron a la separación entre Emily Lucius y Martín Salwe, Fernández reveló una picante frase que habría dicho el ex participante de El hotel de los famosos . "Yo tenía un textual de Martín que decía ' yo ya sé que es una relación que no va a prosperar y la verdad es que no me quiero mostrar", disparó.

El último gesto de Martín Salwe con Emily Lucius

Días atrás, Martín Salwe sorprendió a Emily Lucius con un inesperado regalo que le llegó a Punta Cana, lugar donde estaba vacacionando la morocha.

"Feliz cumple torita", decía la caja que la influencer mostró en sus redes sociales en ese entonces y expresó: "Recibí sorpresas que me emocionaron mucho", expresó al momento de abrir el presente.

"Feliz cumple bebé que la vida te llene de alegrías", dijo Martín Salwe después de darle la sorpresa a su novia y agradeció a los trabajadores del hotel donde estaba ella por gestionarle el regalo.

