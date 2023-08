Ángel de Brito confirmó la esperada noticia del embarazo que mantuvo en vilo a sus seguidores.

El conductor de LAM contó que Magui Bravi, ex participante del Bailando por un sueño estaba embarazada.

Magui Bravi se hizo conocida por participar en Soñando por Bailar, el reality que buscaba talentos que luego pasarían por la pista del Bailando.

Tal como contó Ángel de Brito, la bailarina está en pareja con Octavio Cattaneo, quien es su novio hace ya más de siete años. Los futuros papás estuvieron juntos antes de que ella comience su exposición mediática y luego, estuvieron distanciados durante tres años.

Ahora, Magui Bravi y Octavio planean la boda para finales de este año. "Todavía no tenemos definido cuán grande va a ser, pero más que nada queremos hacerlo porque hace mucho tiempo que estamos juntos y la verdad que queremos festejar eso", confirmó la bailarina en Ciudad.com.

El escándalo de Magui Bravi antes del anuncio de Ángel de Brito en LAM

A pesar de mantener el bajo perfil, Magui Bravi fue envuelta en una polémica retro horas antes de que Ángel de Brito confirme su embarazo en LAM.

Nai Awada acusó a la bailarina la había utilizado para conseguir contactos. "Me había llamado para hacer un proyecto juntas en cine como productoras, me usó para conseguir al guionista y director y se borró", contó en Twitter y amplió la información en el programa Gossip de Net TV.

"Me llamó para un proyecto en conjunto. La contacté con un muy amigo mío, que es un director súper importante, nos regaló un guión para que podamos hacer la película. Y desde ese día, ella se borró, no me contestó más los mensajes, mientras hablaba con el director y le decía que yo estaba al tanto de todo. Se puso el personaje protagónico", contó Nai sobre Magui Bravi.