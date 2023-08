Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron su separación mediante redes sociales y generaron gran conmoción entre sus seguidores.

En medio de los rumores por su separación, la pareja decidió romper el silencio en LAM con una charla exclusiva con Ángel de Brito.

El periodista contó qué fue lo que le dijo Tini Stoessel y también Rodrigo de Paul, quien habló con él en privado. "Me dice 'Es un poco lo que te dijo Tini. Hay mucho amor pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre, ni nada. Esto puede aflojar las especulaciones y seguir cada uno por su lado", contó De Brito sobre la charla con el futbolista.

Luego, reveló cuál fue la llamativa frase que le dijo. "Y me dijo algo que me llamó la atención. Me dijo 'Y poder empezar desde otro lado'. Tini está más firme y él con ganas de remontar", contó el periodista.

La palabra de Tini Stoessel sobre su separación con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel también habló con Ángel de Brito y contó cuáles fueron los motivos de la ruptura.

Según la cantante, "no hay terceros en discordia". "Sentimos que estaba complicado seguir con todo lo que viene", fueron las palabras de la artista quien tiene una apretada agenda de shows que complicaría el encuentro con el futbolista.

Tini Stoessel remarcó que existe mucho amor entre ellos, por lo que no hay otras causas que podrían haber desencadenado la ruptura.