Enfurecida: Sol Pérez desmintió ser la amante de Guillermo Marín

El verano 2020 no parece ser el más feliz para Sol Pérez, quien ya protagonizó una fuerte pelea con Mónica Farro. Para sumar, circula un fuerte rumor que la vincula sentimentalmente a Guillermo Marín, el productor de la obra en la que está trabajando.

"Jamás en mi vida tuve que acostarme con un productor para tener un trabajo. Hace 3 años que trabajó con Guillermo Marín: ustedes piensan que si yo me hubiera acostado con Guillermo Marín, si me protege, si soy la amante ¿Piensan que esto me estaría pasando?", dijo disparó la diosa en diálogo con Involucrados.

"Tengo la conciencia muy limpia que todo lo que tengo me lo gané con esfuerzo", dijo de forma contundente para dejar en claro que su espacio en el medio se lo ganó gracias a su trabajo.

Asimismo Sol habló sobre las declaraciones de Farro, quien volvió a acusarla de haber ejercido violencia en su contra. "Jamás le voy a levantar la mano a nadie ni voy hablar mal de alguien, de un compañero, por más que ella me salga a matar”, sostuvo y agregó: "No me gustó que diga llorando que yo soy violenta, hay mujeres que se mueren todo los días”, dijo Pérez.