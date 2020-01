El Chato Prada escrachó a Pampita: "Ella no quiere que Moritán entre al Bailando"

Roberto García Moritán suele mantener un perfil bajísimo a pesar de haberse convertido en el marido de una de las mujeres más populares e influyente de Argentina, Pampita.

Ahora la sorpresa se dio, cuando el Chato Prada comentó que le encantaría que el empresario gastronómico formara parte del Bailando 2020 y que sea su esposa quien lo puntúe.

"Me encantaría que participe Roberto García Moritán, el marido de Pampita", afirmó el Chato en diálogo con Noe Antonelli. "Pero no lo deja Pampita. No lo deja Pampita. No lo deja, no lo deja", agregó entretenido.

Por su parte, la periodista comentó: "Me parece que él tiene ganas de hacer algo más". "Pero no hay posibilidad si no lo deja Pampita", apostó el conductor.