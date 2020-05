Enterate qué hace Laurita Fernández para dejar atrás su separación de Nicolás Cabré

Luego de vivir un apasionado romance que incluso los llevó a la convivencia temporaria durante la cuarentena ya que ella tuvo problemas en los caños de agua de su casa, Laurita Fernández y Nicolás Cabré decidieron terminar su relación y la actriz y bailarina quedó muy triste y nunca ocultó su dolor.

"Me separé y me pegó como la angustia. No fue angustia oral, me pegó como la angustia que se me cerró el estómago. Pasé por un proceso y sigo pasando por esta situación, que al principio era el masoquismo a full de ponerme a ver fotos y videos y cosas. Pero también me permití y entendí que necesitaba pasar por eso, hasta que yo misma, dije que ‘ya está, acá está’", supo contar en un live de Instagram junto a Agustina Casanova. Pero hoy ya lejos de la tristeza decidió combatirla pensando en cambios en su casa.

"Un cambio así de radical va a tener mi habitación Quiero hacer cambios y renovar energías. Me la pasé tomando medidas y poniendo cintas para hacerme la idea de cómo quedarían cuadros, respaldo de cama (se fue en la división de bienes, cabe aclarar que no era mio), cortinas, deco, muebles y etc... Estoy muuuuy entusiasmada y contenta de haberlas conocido (en referencia a quienes la ayudan on line) porque entienden perfecto la onda que quiero! Empecé de a poco, mejorando un poco el balcón y ahora voy por todo", contó.