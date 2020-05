Ángel de Brito negó una reconciliación entre Laurita y Cabré porque ella está cerca de otro

Hace unas semanas se conocía que la pareja que conformaban Laurita Fernández y Nicolás Cabré llegaba a su fin. Pese a la tristeza de alguno de sus fans, la rubia aclaró que era algo definitivo: “No, porque creo que eso tiene que ser mutuo. Entonces, cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas no hay como mucho más que hacer. Es así. Y es respetable, ¿qué se yo? Por más doloroso que sea es de a dos. Si no están las dos partes como para por lo mismo, no tiene sentido”.

Ahora, Ángel de Brito lo confirmó y agregó un dato más: alguien está muy cerca de la bailarina.

Todo comenzó cuando en Los Angeles de la Mañana Mariana Brey opinó sobre Cabré y dijo: “Me cae cinco puntos Nico, Laurita también, y me encantaría que se arreglen”.

En ese momento, Ángel disparó: “No, no va a pasar. No va a pasar... está más cerca de otro que de él”, reveló generando gran intriga