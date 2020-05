Con un look elegante, Fabiola Yáñez se reunió con otras Primeras Damas

View this post on Instagram

Participé de una videoconferencia con las Primeras Damas de la @alma_alianzapd #Alma, #Sclan y la fundación @scholasoccurrentes para ultimar detalles, acerca del proyecto por el cual venimos trabajando, que se llevará a cabo el 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en el que participará el Papa Francisco @franciscus. El Sumo Pontífice lanzará un nuevo Pacto Educativo. La reunión fue realizada Junto a mis compañeras de Belice (Kim Simplis Barrow @kimsimplisbarrow ), Paraguay (Silvana López Moreira @silvanaabdolopezm ), Colombia (María Juliana Ruiz @mariajuliana.ruiz ), Honduras (Ana García de Hernández @anagarciahn ), Panamá (Yazmín Colón de Cortizo @yazcortizo) y el Director mundial de Schollas Ocurrentes Jose Maria del Corral @josemariadelcorral y todo el equipo.