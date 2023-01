Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron al centro de la polémica por un fuerte rumor que involucra a su hija mayor, Indiana.

Según revelaron diferentes periodistas, la joven de 14 años estaría enfrentada a su mamá por lo que quiere mudarse con su papá, Mica Viciconte y su hermanito Luca. "Existen sí, algunas diferencias con su mamá", explicó Débora D'Amato en A la tarde.

Fabián Cubero compartió la videollamada con sus hijas menores en Europa.

Pero en medio de esta supuesta disputa entre madre e hija, Fabián Cubero decidió compartir una foto con Indiana en la que se muestra en videollamada con ella y con Luca, el hermano menor.

"Charlando con la mayor", expresó el ex deportista en sus redes y luego, compartió otra postal con Allegra y Sienna, quienes viajaron a Europa con Nicole.

La decisión de Indiana, la hija de Nicole Neuman y Fabián Cubero

Tal como informaron diferentes medios, Indiana habría decidido mudarse con Fabián Cubero y Mica Viciconte. " Indiana tiene materias pendientes y se habría quedado a estudiar", dijo Débora D'Amato.

"Como sucede en muchas familias donde están los padres separados, alguno de los hijos decide irse a vivir con uno de ellos. Pero corrió el rumor de que Nicole se habría negado a firmar la autorización para que Indiana viaje a Punta Cana con su papá", agregó la periodista quien desestimó que esta información sea certera.

Indiana Cubero habría decidido mudarse con Fabián Cubero.

"Voy a decir que no es que Nicole no firmó la autorización, sino que llamó a su hija para invitarla a viajar a España para limar asperezas. Pero Indiana le dijo 'mamá, las diferencias no se arreglan con viajes'", agregó.