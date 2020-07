Fabián Cubero reveló por qué Nicole pidió la cautelar para que Viciconte no hable de sus hijas

Luego de una semana cargada de idas y vueltas entre Fabián Cubero, su pareja, Micaela Viciconte y su exmujer, Nicole Neumann, el exfutbolista decidió tomar la palabra y defender a su novia a quien la modelo deslizara que la ex chica Combate habría maltratado a una de las hijas que tiene con "Poroto".

Es más, tan duro fue lo que dijo Nicole que, por primera vez públicamente, Viciconte quebró en llanto en pleno "El Show del Problema", el programa conducido por Nicolás Magaldi. En una entrevista mediante video llamada "Fabi" relató cómo la estaba viviendo el día a día su pareja y aseguró que sabe bien cuáles fueron los motivos que llevaron a Nicole a pedir una medida cautelar para que su ex y su novia no pueda subir fotos con sus hijas y ella no pueda nombrarlas.

“Ayer no comió, yo traté de hablar con Mica, pero obviamente la está pasando muy mal por todo lo que pasó”, comenzó diciendo y siguió sin filtro: "Indigna bastante porque Mica es un amor de persona no sólo conmigo, sino que con sus amigos, mis amigas, mi familia, la suya. Es muy noble. Yo estoy de este lado y trato de no exponerme demasiado porque tengo una medida cautelar que me limita hablar de algunas situaciones”.

Luego se refirió a la medida judicial y al cumpleaños de su hija menor, Sienna quien festejó un añito más el 3 de julio: “Justamente una de las cosas por la cual se puso esa cautelar fue para que no se viera demasiado el afecto y el amor que tiene Mica con mis hijas. Es el cumpleaños de la más chiquita de mis hijas y la realidad es que ayer a la mañana ya tenía que estar con ella y todavía no tengo noticia. Obviamente, tengo que actuar por la vía legal porque no tengo respuestas concretas de parte del abogado de la otra parte. Esta ya es la segunda denuncia que hago por impedimento de contacto”, concluyó bastante fastidioso.