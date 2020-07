Matías Alé confesó que tuvo un histeriqueo con Carmen Barbieri

Durante algunos años Matías Alé y Carmen Barbieri trabajaron juntos en teatro y forjaron una gran amistad, ahora, ¿pasó algo más y nunca nadie se enteró? Si bien desde hace mucho tiempo ambos transitan caminos separados, el galán contó en el programa “Distancia Social” por "Radio Colonia" con Alejandro Cupito y el exfutbolista, José Chatruc varios detalles de su relación. Los integrantes del programa comenzaron a contar anécdotas personales y el actor reveló que tuvo “una cosita con la madre de Fede Bal”.

“Nos dimos unos besitos, una cosita maternal. Con Carmen tuvimos un histeriqueo. Un día íbamos a ir a comer comida peruana. En diferentes etapas ella se separó, después yo estaba de novio. Pero después me separe. Siempre estuvimos a destiempo, es una mujer que me encanta. Si se me da una oportunidad, estaría con ella. Es una mujer muy generosa, carismática y muy alegre. Es una bomba, ella sabe que me encanta, se lo dije”, comenzó relatando ante la incredulidad de los otros integrantes del programa y finalizó dejando a todos helados.

“Con Carmen nos dimos unos besos, había una cosita. Tuvimos un histeriqueo, pero siempre estuvimos a destiempo. Es una mujer que me encanta, una bomba y ella no sólo lo sabe, sino que se lo he dicho en varias oportunidades", relató el actor que desde que se separó de su esposa María del Mar Cuello Molar, tuvo algunos romances pero nunca llegó a oficializar ninguna relación.

¿Qué dirá Carmen?