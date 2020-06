El mensaje de Facundo Ambrosioni en medio de su polémica separación con More Rial

Facundo Ambrosioni está otra vez en el centro de la polémica después de la aparición de su amante, Antonela Pane. Como es corriente, los mensajes fuertes son a través de las redes sociales y, aunque no tienen destinatarios directos, la guerra con More Rial es por este medio.

Esta vez, el futbolista cordobés se refirió a su conflicto con la hija de Jorge Rial y fue contundente: "Por mi familia hago lo que sea y me vuelvo enemigo de quién sea", fue la placa que tiró en su Instagram.

Esta publicación se dio después de las declaraciones de Pane, quien confirmó el affaire con el deportista cuando estaba en pareja con More. "Quiero reconquistarlo. Me gusta, pero no me da bola. Voy a buscar la forma de reconquistarlo. Cuando hablábamos tampoco me hablaba de Morena porque yo no le preguntaba del asunto. Era meterme en algo en lo que no tenía nada que ver", dijo Antonela en Ciudad.