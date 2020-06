Picante teoría de Ángel de Brito sobre la pelea de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Bautista Vicuña registró el momento exacto en el que la China Suárez y Benjamín Vicuña tenían una discusión doméstica. El hijo mayor de Pampita hizo un vivo en el marco del cumpleaños de Beltrán, donde se escucha el diálogo entre los actores.

En la grabación, que publicó la página Chusmeteando, se escucha a la rubia decir. "Mi amor las leñas están húmedas por eso no se prende", en relación a la fogata que estaban haciendo.

"No me digas eso, nos está viendo todo el mundo", le retruca Vicuña y ella disparó: "Peor es lo que me contestaste vos".

Lo cierto es que, tras esa viralización, Ángel de Brito tiró una picante teoría sobre la pelea. "Ahí los ves menos poéticos que en las redes, se los vio más humanos porque viste que Benjamín siempre escribe poesía en Instagram. Bautista es fanático de las redes y Pampita lo tiene bastante controlado", agregó el periodista en su programa de CNN radio.

"El video se le filtró porque no estaba en la casa de ella. Le pasó al padre. Estos padres tan mediáticos y controladores de lo que se muestra caen en la trampa del live”, agregó el conductor de LAM.

Luego, De Brito dio a entender que la China y Pampita compiten secretamente mediante redes sociales. “Benjamín está un poco alejado de esa guerra porque no le conviene meterse, pero las dos se siguen los pasos. Una sube una foto y la otra sube otra; se van midiendo”, cerró.