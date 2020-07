Fede Bal habló de su salud y contó qué deberá hacer ahora que terminó la quimioterapia

A principio de año Fede Bal recibió un duro golpe de esos que causan conmoción y son terribles de asimilar. El artista fue diagnosticado con cáncer de intestino y junto al amor de su familia, su madre, Carmen Barbieri, su novia, Sofía Aldrey y sus amigos, le puso el pecho a la terrible enfermedad y comenzó con los tratamientos para ver si puede sanar lo más rápido posible y dejar esta pesadilla atrás.

Hace aproximadamente un mes, el también conductor de radio por "Late", terminó con los rayos pero debía seguir la quimioterapia oral, días atrás también concluyó con este tratamiento y hoy en diálogo exclusivo con CARAS Digital contó cómo se siente y los pasos a seguir.

"Yo estoy bien, me siento fuerte y con ánimo. Terminé la quimio y la radio terapia, esto último ya hace un tiempo. Pero ahora terminé con todo, hasta con la toma de pastillas. Ahora me estoy haciendo estudios, es más, los atendí justo cuando salí de una resonancia magnética. Este jueves tengo una tomografía computada con contraste y todo tipo de estudios para ver cómo afectó el tratamiento, para ver si fue efectivo y contribuyó. Yo, repito, me siento bien, sin dolores y con mucha fuerza. Siempre confiado y con buena energía", le dijo a este portal.

¡Vamos Fede!