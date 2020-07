Benito Fernández se hará un hisopado tras el positivo de COVID-19 de Andy Kusnetzoff

El miércoles pasado se grabó el último programa de "Podemos Hablar", el ciclo de Andy Kusnetzoff por Telefe y que se emite los sábados a las 22 horas y Benito Fernández fue uno de los invitados estelares del programa. Hoy, al mediodía, el conductor dio la noticia de que tras hacerse un hisopado contrajo COVID-19 y es por eso que todos sus invitados del ciclo comenzaron a tomar medidas y a comunicarse con sus operadores de medicina. En diálogo exclusivo con CARAS Digital, el diseñador contó que pronto se hará él también el hisopado y relató cómo se siente.

"La verdad Andy se portó de maravilla conmigo, antes de anunciar públicamente que le dio positivo me llamó por teléfono para contarme. Enseguida, con tranquilidad, sin entrar en pánico porque eso no sirve para nada, llamé a mi medicina privada para que me den los pasos a seguir ya que estuve cerca, en todo momento guardando distancia pero compartiendo un espacio cerrado con Andy", comenzó contando.

"Por empezar voy a guardar cuarentena, de hecho ya hice que se lleven a mi perro, hasta el miércoles que viene (cuando se cumplen 14 días del contacto). Yo por ahora me siento muy bien y no tengo ningún problema. El viernes a la noche o el sábado me voy a hacer el hisopado, muchos me preguntan por qué esperar y en la prepaga me explicaron que si me contagie el miércoles, en estos días tendría una carga viral tan baja que daría negativo y debería hisoparme todos los días, así que es mejor esperar y el fin de semana si efectuaré el hisopado. ¿Si estoy preocupado? La verdad que tenga lo que tenga que ser. Lo que sea se afrontará o no", cerró en diálogo con este portal.