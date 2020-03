Fede Bal: “Tengo cáncer en el intestino”

Desde hace días que la salud de Fede Bal tiene preocupado a todo el mundo del espectáculo. El actor de hecho suspendió la obra en la que trabajaba y fue en la noche del lunes en la que eligió revelar la verdad: tiene cáncer intestinal.

"Me encontraron un tumor maligno", dijo en un video que compartió a través de sus redes sociales en donde habla con mucha sinceridad sobre el momento que atraviesa. "Quería contarles un poco lo que estoy viviendo estos días. Me están llamando y escribiendo muchos amigos preocupados. Hoy quiero contarles algunas cosas...", comenzó.

"Hace unos días me hice una colonoscopía y una endoscopía que salió mal, el resultado fue negativo. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron. Y me encontraron un tumor en mi intestino. Se llevó a analizar, se hizo una biopsia", continuó sobre los pasos médicos a los que se sometió.

"Después me hicieron otros estudios que dieron bien, pero el resultado de la biopsia dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino", dijo muy conmovido y continuó: "La realidad es que yo lo estoy asimilando, junto con ustedes también. Yo me fui de las redes sociales porque estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad, donde cada cosa que los haters y la gente que se dedica a molestar hoy me va a doler mucho más de lo que antes me podía dolor o importar".

Por último, explicó lo que necesita: "Soy un tipo fuerte, y siempre lo fui, pero estoy viviendo un momento donde necesito rodearme de gente que me quiera, de mis amistades, de mi familia. Toda la gente que necesitaba saberlo, ya lo sabe".