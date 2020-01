Filtran un picante chat entre El Polaco y su ex

El Polaco es protagonista de un nuevo escándalo después de que se filtrara un picante chat con su ex, Valeria Aquino. En la conversación, que se difundió en el sitio Primicias Ya, la ex pareja saca a la luz viejos reproches y hasta revelan romances ocultos.

Al parecer, el músico le echa en cara a la mamá de su hija Alma que tuvo un affaire con Kun Agüero, mientras que ella hace referencia a su amorío con Gianinna Maradona.

“¿Cuando estuviste con el Kun te pensás que no dolió?”, dijo el músico y Valeria contesta: “Yo soy libre de elegir, como en su momento fuiste vos con la Maradona. ¿Te pensás que no me dolía? 'Es la hija del Diego', me decías. 'Es mi amiga'. Y yo era nadie para vos”. Luego, él le aclara: “Yo quiero ser feliz con Bar”, en referencia a Silenzi, y ella responde: “Entonces aplicalo porque ya hiciste mucho ruido y ahora tenés otra bebé en camino”.

También, El Polaco se refirió a la denuncia que Aquino le hizo por violencia de género y siguió: “Ruido hacés vos y no me dejás ser feliz. Pero un día tu hija va a saber que me querías meter en cana”.

“Creo que estás mal vos, yo no voy a lastimar a mi hija con esas cosas. Son problemas de mayores, y no tiene por qué cargar con eso. Vos deberías superarlo porque pegar, me pegaste. Y yo te perdoné. No me escribas más. ¡Y no me culpes a mí! Es hora de madurar Polaco. Sos un hombre ya. Con tres hijos. ¡Madurá!”, disparó ella.

Para rematar, en uno momento aparece Silenzi en la conversación. “Vale soy Barby, ya está con esta charla” a lo que Valeria le contesta: “La charla la terminamos el Polaco y yo hace rato”.