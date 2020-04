La divertida e increíble confesión de Floppy Tesouro varada en Miami con su familia

Antes de que el Coronavirus arremeta con todo contra la Argentina y perfore las fronteras del país, Floppy Tesouro junto a su marido Rodrigo Fernández Prieto y su hija Moorea viajar a diferentes puntos de Estados Unidos para finalizar su travesía en Miami. Y si bien tenían el regreso con fecha 30 de marzo esto no pudo ocurrir debido a la cancelación de todo vuelo que no sea autorizado por el Gobierno Nacional. Ahora lejos de sentirse triste por no poder volver o estar preocupada por su regreso la panelista, modelo y bailarina dialogó en exclusiva con CARAS Digital y además de contar cómo vive realizó una insólita confesión.

"La verdad que estamos bien en familia y llevándola lo mejor posible. Siempre soy positiva, viste como soy yo, buscándole la vuelta para pasarla de la mejor manera posible con moore a pesar del encierro. Obviamente nos gustaría estar en la Argentina, en nuestra casa, en nuestro país, pero esto nos encontró de vacaciones y hace un mes y medio que estamos afuera. Veremos cuándo podremos volver", comenzó relatando y luego contó que aprendió a utilizar en plena cuarentena.

"Acá cocino mucho, siempre me defendí con la cocina y las tareas del hogar pero con la lavada de ropa y la planchada nunca me llevé bien, pero en medio de la cuarentena ¡aprendí a usar el lavarropas! Un gran avance sin dudas (risas). Sé que muchos se van a reír pero bueno así soy yo, genuina y transparente. Hay que ponerle onda chicos", confesó.