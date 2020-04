No es Flor Vigna: Nico Occhiato sorprendió al hablar de su ex

Nico Occhiato fue uno de los invitados “online” a Bienvenidos a bordo y se sometió a un picante ping pong de Guido Kaczka.

“Novias de Nicolás Occhiato, comenzando ya”, dijo el conductor. “Flor Vigna y Abril, una chica con la que salía de chico”, confesó el morocho sorprendiendo a sus seguidores.

Luego, Guido le consultó la cantidad de “chapes” que tuvo el campeón del Bailando pero Nico sólo se limitó a reír.

Días atrás, Occhiato y Vigna mantuvieron un divertido cruce en Todo puede pasar, el ciclo que conduce por Canal 9.

En la entrevista, la ex pareja reveló parte de su pasado. “Es muy hiperactiva, no se podía ver nada que tuviera tiros, que sea ilegal, que la deje mal..." , contó Vigna sobre su ex. “Eso fue en el 2018, cuando éramos pareja. Ahora te veo todo", respondió ella.