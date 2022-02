Florencia Raggi adelanta todo sobre "Noche americana", una película en donde explora su costado de 'femme fatal'

Aeropuerto de Roma, tormenta. Iván, un músico desconocido de 24 años, recibe la noticia de que su vuelo fue cancelado. Obligado a pasar la noche en un hotel de lujo, descubre que Michelle, una estrella de cine argentina veinte años mayor que él, se encuentra en la misma situación. Sus caminos se cruzarán de la forma menos pensada cuando ambos se involucren en un enredo de pasión, mentiras y misterio. Así da inicio “Noche americana”, el proyecto más reciente de Florencia Raggi que tendrá su gran estreno el próximo 17 de febrero en las salas locales.

En una charla con CARAS Digital, la actriz nos adelanta todos los detalles de esta película grabada completamente en Uruguay en medio de la pandemia y que la tiene de protagonista mostrando un costado de ‘femme fatal’ nunca antes visto.



“El proyecto me llega en 2020. Es una película que se filmó en un Uruguay y distribuida por Disney. Lo que más me llamó la atención fue la oportunidad de ser dirigida por Alejandro Bazzano, que es un director uruguayo-cubano, que tiene su formación hecha en España, sabía que había hecho algunos episodios de La Casa de papel. Así que tenía muchas ganas de trabajar con él. Fue un alegrón total y me tiré de cabeza”, aseguró Florencia Raggi a este medio.

Sobre su personaje, la talentosa actriz reveló que “un punto en común que tenemos es que ella es una actriz, es una diva, aunque yo no me siento así. También es humana, pero toma algunas decisiones particulares sobre algunos temas. Fue un juego divertidísimo porque terminó siendo una película súper entretenida. Comienza como una comedia romántica y después va tocando otros géneros que le dan mucho ritmo”.

-En la película tu personaje tiene muchas escenas jugadas, ¿cómo te fuiste preparando para eso?

-La verdad que fue una fiesta cuando un personaje te brinda todas esas posibilidades de tirarse a la pileta. Yo me preparé mucho sola y fue una hermosa invitación de poder transitar por diferentes dificultades y no siempre está esa posibilidad.



-También el hecho de tener un elenco variado…

Alan Daicz que es quien me acompaña en esta aventura es un actor joven, pero que tiene una experiencia y una capacidad que hacen que pueda sostener el trayecto y lo hace con una maestría enorme y es un actorazo. Rada Ferro, a quien ya conocía de otros trabajos, también está maravilloso y me encantó compartir tiempo con él. Lo mismo me sucedió con Luis Cao, que es un actor uruguayo que tiene su recorrido hecho es España y es genial con un talento arrollador. La única que no tenía tanta experiencia era Sofía Lara que fue elegida por casting, pero que le aportó una frescura a su personaje que es única.

-¿Cómo vivieron el filmar en plena pandemia?

-Como se firmó en Uruguay en una sola locación, acá las cosas estaban más tranquilidad. Estábamos con los cuidados, con el barbijo y los PCR, pero no fue engorroso, sólo una forma distinta de trabajar.



Imagino que ayudó estar cerca de tu casa allá…

-Totalmente, poder volver a casa y descansar los fines de semana. Fue todo mucho más tranquilo.



-En la película también tuviste el desafío de tener que hablar otro idioma y se te notó muy natural, ¿cómo fue ese aprendizaje?

-Sé hablar italiano. Hice una película hace más de diez años, “Cómplices del silencio”, donde tenía unas líneas en ese idioma, en ese momento lo aprendí por fonética, pero me gustó tanto que después empecé a tomar clases, a conectarme más con ese lado paterno, y cuando llegó esta posibilidad me di el gusto de poder improvisar un poquito.

Florencia Raggi apuesta a la actriz en un año cargado de proyectos

Además del próximo estreno de “Noche Americana”, hacia finales de enero Florencia Raggi estrenó “Ella en mi cabeza”, la pieza teatral creada por Oscar Martínez en 2007 y que ahora vuelve a escena bajo la dirección de Javier Daulte y que protagoniza la actriz junto a Joaquín Furriel y Juan Leyrado.

“Fue una gran felicidad porque a mí el teatro me apasiona. La última vez que hice fue en 2019 y esta oportunidad de trabajar con Javier Daulte me encantó, lo mismo que poder estar con Joaquín Furriel y con Juan Leyrado. Me tiré de cabeza y las expectativas se superaron porque el estreno fue maravilloso. La mirada de Javier es magistral”, aseguró Raggi sobre una obra que ya había tenido la oportunidad de ver en su estreno.



“El libro precioso de Oscar se mantiene, pero la mirada es otra. Todos hemos cambiado mucho en estos 15 años y si bien hay cosas que no cambian tanto porque tienen que ver con la condición humana, hay cosas que se ven de una manera, no mejor ni peor”, aclaró la actriz.

-¿Qué sentiste que pudiste cambiar en este tiempo en lo personal?

-Las mujeres estamos mucho más empoderadas entonces las posturas con respecto a los vínculos están siendo diferentes. Todo se está moviendo. No sólo cambia el mundo, sino que uno crece y va aprendiendo y madurando para pararse de otras maneras. Madurez y conocimiento de uno mismo.

Los planes a futuro de Florencia Raggi

La actriz está en busca de expandir horizontes y conquistar otros públicos, así como lo hace su personaje en “Noche americana”, Florencia Raggi no descarta la posibilidad de insertarse en otros mercados, como el de España, más ahora que “los chicos están grandes”.



“Mis hijos volaron del nido y eso lo vivo muy bien, con la alegría de que eso es algo muy natural. Yo disfruto mucho de estar con mi familia y los extraño también. Que vuelvan un ratito (risas). Los tiempos son así y la vida te lleva aprender a disfrutar de otra manera”, reconoció la actriz. “Está muy bien que sea así”, cerró.