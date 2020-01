Fuerte cruce entre Cinthia Fernández y las "vayainas"

Cinthia Fernández mantuvo un acalorado cruce con las panelistas de Incorrectas. Al parecer, "la angelita" se enojó cuando compararon a Martín Baclini es el nuevo Ricardo Fort, haciendo alusión a la sexualidad del empresario, y las trató de "mantenidas".

Lo cierto es que, enterada de esta noticia, Floppy salió a contestarle sin pruritos en el programa de Moria Casán y fue Ángel de Brito quien reprodujo lo que dijeron en el ciclo. "Nosotros somos mantenidas y muy felices” dicen Floppy Tesouro y Natalie Weber que también se dio por aludida

"‘Ojalá vos puedas ser feliz’, remata Floppy contra Cinthia”, twitteó Ángel de Brito, sobre las declaraciones de las panelistas del ciclo de América, frase que generó la rapida reacción de Fernández.

"No hablé de vos, Floppy, ¡pero si querés hablo! ¿¡Después nos invitabas a comer a tu casa con tu marido!? Ja, ja. ¡Hablemos de Tasín, si querés! Si te hacés la canchera, bancala”, lanzó la panelista de LAM en alusión a la versión de que la modelo tuvo un affaire con Matías Tasín, el ex de Nicole Neumann, antes de de reconciliarse con su marido Rodrigo Fernández Prieto

"Lo mismo de Weber. No dije nombre y se hicieron cargo solitas. ‘Varias mantenidas’, dije”, siguió Cinthia, al tiempo que Tesouro apareció en Twitter. “Te falto el remate @AngeldebritoOk. Dije ‘feliz como te merecés’ porque le deseo lo mejor a Cinthia. Solo le respondí a lo que dijo, siempre con el respeto que me caracteriza, no a la violencia entre mujeres”, intervino.