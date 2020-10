Fuerte descargo de Silvina Luna, tras ser acusada como la tercera en discordia entre Capristo y Conti

Silvina Luna enfrentó las fuertes versiones de que sería ella la tercera en discordia entre Gustavo Conti y Ximena Capristo. La diosa se refirió a los dichos de Juariu, quien dio a entender que era ella la autora de los chats con el ex Gran Hermano.

La modelo rompió el silencio y confirmó que las versiones no tienen sentido. "¿¡Cómo voy a ser yo la del chat!? ¿¡Están locos!? Es ridículo. No sé de dónde salió esto. ¿Cómo voy a ser yo la mujer del chat con “Gu”? No" dijo al portal Ciudad.com.

" Ellos son mis amigos, hermanos, no sé cómo explicarlo. Hace 20 años que somos amigos. La persona que dijo esto es una mala leche. No sé quién lo dijo. Nos reímos, ¿qué vamos a hacer? La Negra también se rió. No le voy a dedicar más de un minuto a esto. Es cualquiera, no soy yo la del chat. Miren para otro lado", disparó la ex Gran Hermano.