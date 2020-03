Fuertes declaraciones de Rocío Oliva sobre su relación con Maradona

A pesar de mantener contacto con Diego Maradona, Rocío Oliva aseguró que sigue adelante con su juicio contra el DT de Gimnasia por el tiempo que pasó a su lado sin poder crecer en su carrera.

La rubia también hizo fuertes declaraciones y hasta dudó de su amor por el ex futbolista. “Yo nunca le hice mal a Diego y él lo sabe. Me conoce como mujer y a mi siempre me importó saber cuál era su opinión. No me molesta que la gente piense que estuve al lado suyo por la fama y el dinero. El tema es cuando después te conocen y ven la realidad”, dijo en el programa radial Súper Mitre Deportivo: “No me arrepiento de haberme separado de Diego".

“Él no se mete en que yo sea periodista. Él no tiene ni voz ni voto en mi vida hoy. No tengo vínculo con Diego. Cada tanto hablamos. ¿Qué puedo hablar con un ex? Fue una relación tóxica a lo último, no siempre. Tuvo momentos buenos y momentos malos”, agregó y aseguró que "está conociendo a alguien".

"No me importa la reacción que puede tener Diego ante una nueva relación mía. Nos metieron en muchas peleas con él”, dijo la ex futbolista y disparó: “No sé si estaba enamorada de Maradona. A veces entrás en un entorno donde decís 'me voy a separar cuando yo lo decida y no cuando me lo digan'”.

¡Tremendo!