Marcela Tauro y Martín Bisio podrían dar un importante paso en sus vidas. Según circuló, tras cinco años de amor la pareja habría decidido pasar por el altar.

De acuerdo a la revista Paparazzi, la periodista de 56 años habría aceptado la propuesta de su amor. “Yo ya me siento casada… No di ninguna respuesta adentro ni afuera del aire”, dijo la ex Intrusos días atrás.

Ahora, parce que Marcela Tauro habría "aflojado" y la concreción de este sueño sería en lo inmediato.

Fuertes rumores de casamiento de Marcela Tauro y Martín Bisio

La historia de amor de Marcela Tauro y Martín Bisio

Marcela Tauro y el empresario rosarino se conocieron hace 5 años por amigos en común. La pareja avanzó tanto al punto de llegar al altar aunque antes debieron enfrentar varias crisis.

“Tenemos muchas cosas en común, es un gran compañero. Le encanta cocinarme, acompañarme. Nos atraen las cosas simples, vemos pelis. Tenemos una vida linda y tranquila”, contó Tauro tiempo atrás en exclusiva para CARAS.

Marcela Tauro y Martín Bisio.

“Tuvimos muchas crisis. Yo soy complicada, no soy fácil y me tuvo paciencia. El tema de un hijo en común generó distanciamientos porque yo me decía: ¿Y si él quiere ser papá? Y yo ya tenía a mi hijo, pero un día me dijo ‘hay muchas formas de ser papá” y lo cierto es que que cada día lo sigo eligiendo", agregó.

AM