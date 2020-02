La denuncia pública de Georgina Barbarossa tras el accidente de su hijo

Georgina Barbarossa aprovechó un móvil con Intrusos para hacer una inesperada denuncia sobre el horrible momento que vivió Juan, uno de sus hijos: "Juan tuvo un accidente el 1 de febrero. Iba en bici y lo atropelló un auto en Forest y Avenida de los Incas. Lo atropelló y se fugó, siguió de largo. Ahora vino todo machacado y con puntos, por suerte fue leve. No me dijeron nada porque si no me iba caminando a Buenos Aires", reveló la actriz quien se encuentra en Carlos Paz haciendo temporada.

"Por suerte lo ayudó un señor que era médico. Después vino el SAME", agregó Georgina sobre el hecho.

Además, contó que gracias a que logró conseguir las imágenes tomadas por las cámaras del lugar, inició acciones legales contra el conductor que huyó de la escena.