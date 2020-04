Germán "Tripa" Tripel relató cómo despidieron a su tío, Carlos Tripel

Esta mañana amaneció triste para la colonia argentina de actores ya que según informó la Asociación Argentina de Actores, a sus 71 años falleció el actor Carlos Tripel, tío del músico y actor Germán "Tripa" Tripel. "Falleció el actor Carlos Tripel. Tenía 71 años. Con una amplia y destacada trayectoria teatral, desplegó su talento en salas oficiales e independientes. Estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde hace más de cuatro décadas", fue el tweet de la entidad.

Confirmada su partida a la eternidad, CARAS Digital se comunicó enseguida con su sobrino, el esposo de Florencia Otero, también actriz y cantante y él mismo relató las causas de su fallecimiento y la emotiva despedida que hicieron con su familia: "Mi tío tuvo una recaída de su cuadro de hipertensión. Estaba muy medicado y empezó a decaer. Un día se automedicó mal y cayó. Lo llamamos y como no contestaba estuvo 10 horas en su casa, hasta que rompimos la puerta y lo vimos aún respiraba. Llamamos al SAME y a su obra social, la de actores que nos cuidan como locos. Entró a terapia con respirador, luego salió pero tuvo una hemorragia cerebral y volvió al respirador y luego falleció. Una tristeza muy grande", comenzó relatando el ex Mabrú.

Consultado sobre cómo hicieron para despedirse de él, Tripa contó que fue todo con alegría, "como mi tío hubiese querido", explicó. "La verdad es que somos una familia que nos gusta que nos despidan con alegría y acá el funeral esta concebido como algo triste. Siempre dijo 'A mí si me pasa algo desconéctenme y me tiran en el panteón de actores, o en un cementerio'. Nunca pasó por la cabeza de la familia velarlo", siguió relatando.

"Hicimos algo muy filosófico, lo cremamos con el libro de teatro de que más amaba. Ahora, la idea es hablar con actores para ver si lo podemos arrojar sus restos en el panteón de actores. Hoy la asociación de actores le hizo mención especial que fue muy emotiva. Para mi su despedida fue rodeada de gente que amaba, gente de la actuación. Siento que pasó a un mejor estado del que estaba. Se despidió solo y le dejo el respirador para quien lo necesite", sintetizó.