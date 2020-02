Gime Accardi reflexionó sobre la maternidad y la pérdida de su embarazo con Nico Vázquez

En 2013, Gimena Accardi y Nico Vázquez sufrieron la pérdida de un embarazo que los marcó de una forma muy fuerte, y si bien ha pasado mucho tiempo, la pareja aún no logró recobrarse del impacto.

“Tres meses y una semana lo sentí dentro mío, le escuchamos el corazón y hasta supimos su sexo. Era el año más feliz de nuestras vidas, el fruto de nuestro amor crecía. Hasta que todo se detuvo y en este momento nos invade el dolor y la impotencia. Sé que el tiempo lo cura todo, y deseo que esto pase rápido. Creo en Dios y no quisiera dejar de creer en Él. Sólo le pido que a su tiempo nos regale otro milagro”, había dicho Gimena en un emotivo mensaje.

Ahora, con el tiempo de su lado, la actriz de Separadas reflexionó: “La paternidad puede resultar una presión, un estigma social absoluto que, por suerte, las nuevas generaciones están obviando. Ya es hora de desestructurar el chip que nos instalaron familia’. A muchas mujeres no les interesa, no se sienten cómodas en ese rol y hay que respetarlas, tanto como a las que dicen: ‘Si no soy madre, me muero…’”, dijo recientemene en una nota con la revista Gente.

Además, Accardi reveló cómo superaron aquella pérdida: “Fue duro, porque el deseo era muy fuerte. ¡Sí que sufrimos! Pero el tiempo fue parándonos en otro lugar. Se convirtió en un crecimiento de bocho y de corazón”, dijo y reveló que su bebé iba a ser un varón.