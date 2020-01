La reacción de Flor Vigna cuando Gimena Accardi le quiso arreglar una cita con un famoso actor

Si bien los rumores de una vuelta con Nico Occhiato no cesan, Flor Vigna está centrada en su trabajo arriba de las tablas. Sin embargo, la morocha, reveló que su amiga Gime Accardi está oficiando de celestina.

“Me vas a odiar, pero te lo voy a preguntar igual. Me contaron que hay una amiga, que no la voy a nombrar, que quiso arreglar una cita entre vos y un actor muy famoso que pidió conocerte. Y que vos le dijiste que no. Esa amiga está muy cerca del entorno tuyo”, le comentó Guido Zaffora durante el móvil que Flor estaba brindando en Intrusos.

“Sí, es que yo sé que hoy en día… más adelante me encantaría tener esa etapa de soltera y conocer gente, pero todavía no quiero conocer a nada”, dijo la actriz entre risas.

“Ah, ¿pero sí Gimena Accardi te quiso presentar a alguien?”, lanzó Pallares revelando la identidad de la esposa de Nico Vázquez. “Gime es una genia y me ha hecho de oreja un montón de veces. Y ella lo hace de copada. El tema pretendientes está parado”, cerró Flor.