Flor Vigna habló de una posible reconciliación con Nico Occhiato

Flor Vigna enfrentó las versiones de reconciliación con Nico Occhiato. La bailarina se refirió en LAM al supuesto video en el que los vieron salir juntos de una fiesta por el cierre del Bailando en el auto de él.

"Hubo un festejo y fue Occhiato. Todo el mundo decía que hubo un video en el que te llevaba en el auto", le dijo Ángel de Brito. "No, ellos tuvieron su festejo y nosotros el nuestro. Nosotros fuimos con Facu y los chicos de Combate, que estaban todos invitados, con sus familias. No nos vimos", disparó ella visiblemente nerviosa.

"Flor Vigna no empieces el año mintiéndome. Decían que te fuiste en el auto con él. ¿Era un doble?", le dijo el periodista. "No, fuera de broma. Yo quiero un montón a Nico. Me ponen muy nerviosa las preguntas sobre Nico porque no sé qué puede pasar este año. Pero no quiero ninguna relación. No estuvo en el festejo", insistió Vigna.

"¿Por qué me decís que no fue al festejo?", siguió el periodista. "No les voy a contar absolutamente nada", añadió.