Graciela Alfano defenestró a Ángel de Brito

Tras haber dejado su lugar en LAM, Graciela Alfano fue invitada a Intrusos y se despachó con todo contra Ángel de Brito. Asimismo, acusó al conductor de querer "censurarla".

“Ángel me cerraba el micrófono. Tiene una cosa que yo detesto y ya se lo dije, es una censura. Yo no sé si es una falla como conductor o si le gusta. Es un estilo espantoso de censurar, a mí no me gusta, lo repudio. A mí no me divierte y no es parte del juego. Yo no acepté nada, a mí nadie me lo planteó. Cuando me cortó el micrófono, me paré como una loca y me fui a hablar con mi representante atrás de cámara”, disparó Grace.

“Se puede admitir si es un chiste, porque si no es una misoginia y una censura. Yo estaba haciendo una devolución a alguien que me estaba agrediendo. Era parte del show y podía rendir muchísimo, y Ángel me corta el micrófono en defensa de la persona que me agredía. Es misógino, se lo dije en la cara 20 veces”, agregó la ex vedette.

De antemano, Alfano abrió el paraguas frente a una posible respuesta y le aclaró: "Querido Angelito, ya te lo dije, mañana contestame lo que quieras porque a mí no me entran las balas"