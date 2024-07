Gran Hermano se encuentra en sus últimas instancias preparándose para el ansiado final el 7 de julio de 2024. La casa más famosa del país ya definió a sus 3 flamantes finalistas, tras la eliminación de Darío Martínez Corti.

Nicolás Grosman fue el primero en llegar a la final al ganar la prueba del líder y salvarse de ir a la placa de nominación. Y, quienes lo acompañan esta picante final, son Bautista Mascia y Emma Vich, quienes se salvaron de la eliminación gracias al público.

Sin embargo, el reality no cesa y en la noche del miércoles Santiago del Moro ingreso a la casa de Gran Hermano para tener la última cena junto a los finalistas y los ex hermanitos que se encuentran dentro.

Santiago del Moro

La última cena de Santiago del Moro con los finalistas

Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano, lo que significo la última visita que Emmanuel Vich, Bautista Mascia y Nicolás Grosman tuvieron antes de la final del domingo. “Mañana voy a entrar a cenar con los chicos”, había anunciado el conductor del reality.

El conductor del programa entró a la casa para cenar con Bautista, Emmanuel y Nicolás. Tras despedir a los ex hermanitos que estaban ayudando a los últimos participantes: Lisandro, Martín, Chula, Furia, Lucía e Isabel.

Finalistas de Gran Hermano

Los ex participantes del reality visitaron a Bautista, Nicolás y Emmanuel para apoyarlos en sus campañas de cara a la final. Sin embargo, los jugadores debieron despedirlos para cenar con Santiago del Moro.

El conductor de Gran Hermano sorprendió a los finalistas con un outfit total black como había adelantado para diferenciarse del look que tuvo en la comida con Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio. “Yo lo que te diría que este año no me da para el blanco”, aseguró. “Mañana es todo de negro. Esta temporada es total black” había concluido.

Asimismo, Santiago del Moro les enseño a los últimos participantes un video sobre “GH en los medios”, una recopilación del impacto que tuvo el reality los últimos 6 meses en los diferentes portales y señales de televisión; lo que provocó que Bautista Mascia se emocione y rompa en llanto.

Los finalistas de Gran Hermano

Emmanuel, Bautista y Nicolas tuvieron la oportunidad de ver las tribunas que los apoyan en el medio de la cena con Santiago del Moro. Y el ex aliado de Furia se entusiasmó al ver la hinchada que había reunido y las banderas con su cara.

Igualmente, los finalistas escribieron cartas de despedidas en donde le dedicaron palabras de agradecimiento al dueño de casa por la experiencia que vivieron durante estos 6 meses. Por otra parte, Santiago del Moro confirmó que la casa más famosa del país empieza a prepararse para su próxima edición y las inscripciones están abiertas.

Así, los últimos participantes de Gran Hermano compartieron una especial velada con Santiago del Moro de cara a la final del domingo.