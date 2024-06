Agostina Spinelli protagonizó un tenso ida y vuelta con Santiago del Moro en el Debate de Gran Hermano al ver que el conductor defendió nuevamente a Furia Scaglione en vivo. Recordemos que la participante más polémica está siempre en el centro de atención por sus reacciones y comportamientos dentro de la casa más famosa del país.

Todo comenzó cuando el presentador intentó defender las críticas que recibió Juliana tras la entrada de los exparticipantes y explicó: "No estamos discutiendo cuestiones de estado, es un simple juego”.

Agostina Spinelli en la casa de Gran Hermano.

“Claro, bancátela Joel, tenés que aguantártela, es un juego nada más”, respondió con humor Ceferino Reato al escucharlo y otro panelista del ciclo de Telefe agregó: “Joel no se la aguantó y se fue...”.

En ese momento, Agostina Spinelli decidió interrumpir el programa y le expresó indignada a Santiago del Moro: "Pero Santi, a mí cuando me levantó Mauro vos mismo me dijiste que ellos están aislados, que toman todo mal, que no estuvo bueno... bueno, ¿es un juego para todos o es un juego para ella?”.

Qué le contestó Santiago del Moro a Agostina Spinelli en Gran Hermano

Tratando de demostrar que no hay ninguna clase de preferencia por Furia Scaglione, el conductor del ciclo le contestó rápidamente a la exhermanita:“No me entendiste o me expresé mal yo... lo que quise decir es que los aislados son ellos y cualquier gesto ellos lo potencian”.

Por último, y para dejar atrás el cruce con Agostina Spinelli, Santiago del Moro dio otro ejemplo: “De hecho te citaba lo que dijo Paloma, que fue una pavada, pero ellos lo sintieron como un puñal”.

J.C.C