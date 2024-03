Rosina Beltrán fue la última eliminada de "Gran Hermano" y su salida causó mucho revuelo, especialmente por la curiosidad sobre su posible romance con Lucía Maidana, quien fue su compañera y confidente en la casa y se esperaba algo más en su relación.

Tras el primer reencuentro en la gala de Debate del lunes, en donde las participantes se abrazaron y se mostraron cercanas. El martes por la mañana ambas visitaron el piso de "A la Barbarossa" y tuvieron un careo profundo sobre su vínculo.

Sin embargo, la situación se tornó incómoda, con una Rosina claramente negando que su amistad haya trascendido a un plano romántico.

Rosina Beltrán aclaró su relación con Lucía Maidana

Luego de aclarar detalles sobre su personalidad y cómo se percibía eso en la casa, Rosina Beltrán descartó la posibilidad de una relación con Lucía Maidana como esta creía que podría darse. Consultado sobre si creía que se podía haber dado un vínculo más profundo, la participante fue tajante.

"No tuve atracción. Yo sentía que ella estaba en pareja y no quería meterme en un lugar que no, por respeto", aseguró la joven uruguaya.

Al ser consultada más profundamente, Rosina Beltrán lanzó: "Una relación amorosa con Lucía es un montón chicos".

VO