Rosina Beltrán fue eliminada de Gran Hermano y dejó sorprendidos a todos sus compañeros y ex compañeros del reality. Entre ellos, una de las ex hermanita más conmovidas fue Lucía Maidana.

"Luchi" se había expresado en diversas ocasiones acerca de sus sentimientos por la uruguaya y prometió que se lo haría saber en cuanto pudiera. Durante la gala de eliminación del domingo, en el momento en que el conductor del programa anunció que Beltrán había sido la más votada para ser eliminada, la salteña reaccionó muy alterada por la noticia, pero el día de hoy, las jovenes se reencontraron.

En el momento se las vio a ambas muy felices del encuentro y se dieron un cálido abrazo. Lucía no pudo contener las lágrimas de ver a su "amor" después de un par de meses.

Si bien en las redes sociales circula que la modelo uruguaya solo ve a Maidana como una amiga, solo resta esperar a las declaraciones que de Rosi próximamente sobre esta relación.

Reencuentro de Rosina y Lucia

Las declaraciones de Rosina en el debate

Como sucede luego de toda eliminación, los analistas le preguntaron a la modelo si se imaginaba por qué había sido elegida para ser eliminada, a lo que ella respondió que no sabía y que, el que Santiago del Moro sacara ese sobre final con su nombre, la tomó de sorpresa.

Rosina Beltrán

Por otro lado, Laura Ubfal le dijo a la uruguaya que veía en ella un personaje mientras estaba adentro de la casa de Gran Hermano, "Acá tenes otra voz", apuntó la panelista. Rosina Beltrán no se quedó callada y negó esta declaración y, momentos después, sentenció: “Siempre va a haber gente que me juzga por mi personalidad, que se pregunta si soy tonta, si me hago, si soy niña o no… yo soy así”.

F.A