Grego Rossello hizo un fuerte descargo que involucra a su ex, Stephanie Demner

Grego Rossello compartió en sus redes sociales el nuevo emprendimiento de su novia, Gianna. El influencer está compartiendo la cuarentena con la joven fotógrafa y, como es obvio, muestra en sus distintas plataformas parte de su vida con la morocha.

Pero el instagramer decidió no mostrar la cara de su novia pero sí ayudarla en su nuevo proyecto laboral al compartir la página de Instagram en el que la artista difunde su trabajo.

Sin embargo, esa actitud generó algunas críticas entre sus seguidores quienes "alertaron" al conductor. "Que no te use como la otra Grego. No quiero ver con un tenista en unos años", fue el comentario de uno de sus followers que el influencer decidió compartir en su cuenta y que hace referencia a Stephanie Demner y Guido Pella, su actual novio.

"Yo voy a ayudar a la persona que tengo al lado. No sé ser de otra forma. Con mi ex decidí terminar yo por otros motivos. Y está muy feliz ahora y me alegra. Dejame disfrutar a mí con esta chica que es lo más", respondió Grego.

Luego, decidió compartir un fuerte descargo. "Vamos a sacar esta pavada de lugar, no por mí sino por ella. A veces me río a veces me enojo que se digan mentiras. A mí no me usa nadie, no soy ningún bol.. aunque en las redes juegue a serlo(...) Me separé hace no sé cuantos años. Nadie me usó, terminamos en buenos términos y ella después encontró a un buen pibe y están felices. Yo no tengo nada que ver con eso", tiró.

"Finalmente conocí a alguien que me sacó de la joda y soy feliz. Aunque la conozco hace poco. Si ayudo a gente que ni conozco, imaginate si no lo voy a hacer con alguien que me encanta y me hace feliz", continuó el morocho.