Guido Süller hizo una fuerte denuncia sobre Tomasito, su esposo y compañero desde hace once años. La relación empezó como un juego mediático en el que se promocionaron como 'padre e hijo' y terminó en casamiento en mayo del 2018. Pero Guido todavía no puede entender qué pasó porque a mediados del año pasado, Tomasito le dijo que ya no quería saber nada con él.

"Me dejó. Él dice que yo lo maltrataba pero no es cierto. Estaba angustiado por la muerte de mi mamá y es imperdonable lo que me hizo", y asegura que hay "algo más" detrás de esta decisión.

"Parece que se aburrió de mí y eligió divertirse con reviente en boliches y excesos de todo tipo. Siento una gran desilusión... ahora me da asco. Sube a Instagram fotos en bolas, buscando chongos para tener sexo. Es un tipo de 40 años y se hace el pendejo de 20", agregó.

Pero la historia parece no tener fin, los ex ahora comparten el mismo escenario en la obra 'Divertidísimos' en La Feliz.