Falleció Hilda Bernard a los 101 años de edad: "Quiero que me recuerden buena"

Con mucho dolor, se confirmó la muerte de Hilda Bernard, la actriz argentina recordada por interpretar a las villanas más detestables de novelas. Tenía 101 años y aún no trascendieron los detalles de su deceso.

Nacida el 29 de octubre de 1920, el mismo año que la radiofonía argentina, en Puerto Deseado, Hilda Bernard comenzó su carrera en el mundo del espectáculo haciendo papeles pequeños en el teatro Cervantes, pero gracias a su voz privilegiada ganó popularidad en los radioteatros, con actores como Oscar Casco, Eduardo Rudy y Fernando Siro.

Hilda Bernard

Hija de padre inglés, de origen belga, y su madre era una aristócrata austríaca, Hilda Bernard se destacó como una mujer que, por fuera de los canones de belleza de la época, fina y elegante, algo que transmitió a sus personajes en la pantalla grande.

Tildada como "la mala" en muchas de las novelas que nos hicieron amarla como pocas, la actriz se puso a las órdenes de María Herminia Avellaneda, Cris Morena y Damián Szifron, grandes de nuestra televisión.

Hilda Bernard en su cumpleaños número 100

Uno de los papeles más recordados por todos los jóvenes de una generación fue la villana de Chiquititas, a las que las "Chufas" le cantaban la canción "bruja, podrida, que te duele la barriga". Hilda Bernard dijo en una charla con Clarín: "Quiero que me recuerden buena. A la mala de la televisión no tienen que creérsela. Los actores no seríamos buenos en lo nuestro si no supiéramos jugar a la maldad. Cualquier malo haría de malo y listo el problema. Yo sé que al país no le dejo nada extraordinario, lo más importante que me voy a llevar y a dejar es el amor que di a mi familia".