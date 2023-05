Ivana Nadal siempre sorprende por sus declaraciones. La modelo dio un salto espiritual hace algunos años y si bien tuvo mucha exposición y fue cuestionada por ciertas recomendaciones que daba, ahora mantiene un perfil más bajo.

Desde su nueva vida en el exterior, más precisamente en México. Ivana Nadal habló de un método que aprendió hace algún tiempo y por el cual decidió dejar de usar desodorante.

La modelo reflexionó sobre le uso de antitranspirantes y lo mal que le hacía usarlos y dio su receta casera para evitar el mal olor. “Me estoy por ir al gimnasio, pero antes de salir me voy a poner desodorante, que ya no me pongo desodorante, me pongo limón”.

Cuál es la receta casera de Ivana Nadal para reemplazar el desodorante

Ivana Nadal habló sobre la técnica que implementó y que es infalible: “Fue lo mejor que me pasó en la vida. Me lo habían dicho, lo dejé pasar porque es más fácil ir a un supermercado a comprarte un desodorante y ponerte”.

“Odiaba el desodorante, odiaba el olor, me daba olor a transpiración, me manchaba la ropa. Un día me crucé a un señor en Cozumel que me dijo: ‘No uses desodorante, ponete limón’. Y dije: ‘Bueno, voy a probar’. ¡Ey! Es mágico eh, mágico. Épico. Altísimo dato”, cerró Ivana Nadal, revelando este gran secreto de su día a día.

