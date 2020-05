Jana Maradona mostró a "Lemon", su peculiar mascota

En medio de la cuarentena, Jana Maradona decidió compartir las fotos de su adorable mascota Lemon, una pequeña hurón que la hija del Diez tiene desde hace un tiempo y que parece darle mucho cariño.

A través de Instagram, Jana mostró tres fotos del simpático animalito y escribió: "Lemon, mi chiquita hermosa. No se cómo explicar el amor que le tengo, es mi gran compañera de vida desde que Sashita no está. Amo cuando viene en el medio de la noche a dormir al lado mío, espalda con espalda, y no, no la aplasto porque obviamente se va si no se siente cómoda. Amo cuando la encuentro adentro de las pantuflas de Mickey. Amo cuando se levanta manejando sus horarios y empieza a saltar por todos lados, cuando piensa que puede jugar con Roma pero termina llorando porque no puede defenderse y hacerle daño a nada ni nadie, menos a su compañera animal", comenzó en su extenso mensaje.

Luego, continuó: "Amo su olorcito particular y que todo esté impregnado de ese olor porque duerme dentro de la ropa que dejo tirada por ahí. Amo que cuando vuelvo de algún viaje, no se me despegue porque me hace notar cuanto me extrañó. Amo tenerla en mis brazos cual bebé y que se quede prácticamente dopada de los mimitos. Amo que mis amigues la amen y me pregunten por ella porque saben que es un integrante más en este hogar que construyo día a día con todo el amor posible. La amo con la vida siento que hace mucho no escribía nada sobre ella y me dieron ganitas", destacó la joven sobre el animalito, una parte importante de su vida.