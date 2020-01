El fuerte descargo de Jésica Cirio tras la muerte de Juan Carlos Acosta

View this post on Instagram

Nunca pensé que podía llegar este momento... me está costando mucho escribir esto. Pasa todo tan rápido. Crecimos y aprendimos tantas cosas juntos... mis recuerdos son de pura luz. Compartimos momentos hermosos que siempre me van a quedar grabados en mi cabeza y mi corazón.... alegre, talentoso, buen amigo. Nos encontramos como dos niños con muchos sueños por delante y como adultos con mucho amor y respeto ❤️ No te imaginás lo que te voy a extrañar y lo que me duele todo esto que fue así, tan rápido y sin aviso. Sólo quiero que sepas que disfruté de cada instante juntos. Te amo para siempre, amigo ❤ ❤ Hasta pronto... vas a estar al lado de las dos personas que más amaste: tu papá y Gastón ❤️