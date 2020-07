Jimena Barón y Daniel Osvaldo están "desaparecidos" y preocupan a sus fanáticos

Desde hace varios días los seguidores de Jimena Barón y Daniel Osvaldo comenzaron a preocuparse por su "desaparición" de las redes sociales. Luego de varios días subiendo fotos de su convivencia en cuarentena, la última publicación de "La Cobra" fue hace exactamente 15 días y luego no se supo más ni de ella ni de él.

En realidad sobre Osvaldo se conocieron malas noticias ya que fue despedido de Banfield, club que había elegido para volver a jugar al fútbol tras haberse retirado de la actividad. Desde la institución de Sur contaron que hace 15 días que el futbolista no responde el teléfono y por eso decidieron hacerlo a un lado.

"Es muy difícil que Osvaldo siga en Banfield. Formaba parte de los entrenamientos pero, por temas particulares, hace algunas semanas que no participa. Ya no forma parte del plantel. Teníamos la chance de extender el contrato pero no se llegó a hacer. En este contexto es muy difícil que siga”, dijo Oscar Tucker, el Vicepresidente del club.

En cuanto a Jimena sólo hizo una aparición en una historia de Instagram para pedir que voten a su tema "La Cobra" como mejor canción del año 2019 en los Premios Carlos Gardel. Luego de eso, silencio total en redes.

¿Qué pasará?