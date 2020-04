VIDEO | La cruda reflexión de Joan Manuel Serrat sobre el Coronavirus, desde España

Hombre culto, amante de la historia y de las artes, Joan Manuel Serrat, no sólo es uno de los músicos de habla hispana más reconocidos en el mundo entero por su trayectoria y la belleza de sus canciones, sino que es también una voz autorizada a la hora de hablar ciertos temas sensibles como ocurre con la pandemia del Coronavirus a nivel global.

En una entrevista a la que no le faltó nada, Gerardo Rozín tuvo un ida y vuelta telefónico desde el piso de "La Peña de Morfi" con el artista y charlaron de diversos temas y en catalán dejó interesantes y crudas reflexiones. Ante la pregunta del conductor si que piensa, "que algo de esto tiene que ver con lo que el hombre ha hecho del mundo", Serrat respondió firme: "Sería muy sorprendente, pero no por ello menos justo. Esta pregunta que me estás haciendo tú, nos la hemos hecho más de una vez a lo largo de estos últimos días con mi mujer, con mi pareja, cuando decíamos no será que la Tierra nos está devolviendo el mal que le estamos haciendo constantemente", dijo y continuó con su analisis...

"Esto resulta un poco imaginativo, pero yo no estoy muy seguro de que la Tierra no tenga alma, y que no tenga respuestas. De alguna manera responde la Tierra al maltrato del hombre. Quizás entrar en estas dilucidaciones, sería ir un poco más allá de lo que la lógica, la razón nos puede poner. Pero sin dudas, yo no diría que nos los merecemos, no creo que nadie se merezcas estas historias, porque siempre la distribución es muy injusta. Pero sí que realmente es un momento muy bueno para reflexionar, para pensar qué estamos haciendo, qué está ocurriendo, por qué pasan estas cosas. Aunque solo fuera para pensar por qué estamos tan desprotegidos. Por qué le damos tanta importancia al mundo de la economía, a las bolsas, a los mercados, a todo este mundo. Y en cambio no tenemos un mundo protegido contra estas cosas. Por qué globalizamos tanto todo, todo está global. En cambio, una enfermedad global nos desarma totalmente y nos coloca absolutamente de espaldas a la intemperie".

Sobre su condición el cantante contó que está en su casa con su esposa y llamó a todos a mantener la cuarentena: "No estoy ni más ni menos aislado que lo que estoy siempre en mi casa. Pero bueno, estoy bien, con mi señora. Con mi mujer estamos bien, aquí, estamos tranquilos, con unos vecinos con los cuales cada día desarrollamos algún tipo de ceremonia, desde algún juego, a salir a las 8 de la tarde, cuando oscurece a los balcones o a las ventanas a aplaudir a todos aquellos que trabajan por nosotros. Desde la sanidad, desde la alimentación, desde todos aquellos lugares que están en sus sitios de trabajo, en mucho de los casos jugándose la vida, literalmente. Haciendo compañía también, si hay alguna perdida, porque también las hay, y siguiendo este tiempo que nos toca compartir a todos. A todos recomendarles que no salgan de sus casas. Que traten de mantener este distanciamiento que es duro, es difícil, sobre todo es algo que nos sorprende a todos, por lo novedosos que tiene y por lo cruel que es, nos coloca en situaciones un tanto indefinidas. Pero por favor, la única posibilidad que tenemos de que el proceso sea lo más corto posible, es mantenerlos lo más protegidos lo unos y los otros. Quédense en sus casas. Salgan lo menos posible y de ser posible no salgan", pidió.

Mirá la entrevista completa de Rozín a Serrat aquí abajo...