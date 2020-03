VIDEO | Joe Fernández muestra cómo se entrena cada signo durante la cuarentena

Desde que dejó su carrera como músico, habiendo lanzado 4 discos y comenzó a dedicarse a la astrología, carrera que estudio hace años, Joe Fernández viajó por todo el país y hasta brindo shows en el exterior con su "Stand up astrológico". Conductor de Rock and Pop donde tiene su programa "Llave en Mano", todos los días de 16 a 20 horas, el ex de Flavia Palmiero y Rosario Ortega se hizo un nombre propio y deleita a sus fans con sus predicciones astrológicas todos los días.

Mientras guarda cuarentena en su casa de Palermo, el artista realizó una serie de desopilantes videos mostrando como se entrena cada signo sodical. Con apenas su teléfono movil y accesorios, Joe compartió con sus más de 60 mil seguidores los cómicos clips.

¿Te sentís identificado con alguno de estos ejercicios? Mirá los videos aquí...