El desesperado pedido de Veronica Monti, la ex de Sergio Denis, en situación de calle

Hace tan solo 9 días, Verónica Monti, la ex pareja del querido Sergio Denis, le contó a CARAS en exclusiva que había sido desalojada del hotel que le había conseguido Moria Casán, donde estaba viviendo con sus dos hijos, Franca y Salvador y quedaba en situación de calle esperando un móvil del 108, la línea de atención para personas que quedan sin hogar. Si bien se desconoce dónde está pasando las noches y alimentando a sus hijos ya que la periodista de 41 años no reveló en ningún sitio donde está. Ahora hizo un desesperado pedido público en su cuenta de Instagram esperando que alguien la ayude a conseguir un hogar transitorio para atravesar la cuarentena.

"Urgente: Gente por problemas que son de público conocimiento, necesito un techo donde estar con mis dos hijos de cuatro y seis, ya. Quien pueda y tenga un lugar disponible para estar hasta el 31 de marzo más que agradecida. Mi situación de calle es muy dolorosa y temo perder a mis a mis hijos. Necesito ayuda urgente. No vivo ajena a la situación social, política, económica, sanitaria y mundial actual. Pero el encierro necesito hacerlo con mis bebes", escribió en un posteo y luego aclaró...

"Les agradezco y por favor no me envíen mensajes sino es puntualmente por este tema. Mi angustia es enorme y esto es lo urgente que hoy me ocupa". Hasta el momento según pudo constatar CARAS Digital con la propia Verónica, aún no ha encontrado hogar para guardar cuarentena y sigue esperando que una mano bondadosa le pueda dar refugio. Como ha dicho en otra oportunidad ella necesita un techo y no tiene problemas en hacerse cargo del mantenimiento del lugar.