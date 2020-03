Quién es Ana de Armas, la mujer que conquistó a Ben Affleck

La historia de amor entre Ben Affleck y Ana de Armas tiene a todo Hollywood expectante. Mientras la pareja ya se muestra junta -fueron vistos paseando por La Habana, Cuba-, muchos comenzaron a preguntarse quién es esta mujer que conquistó el corazón del actor.

Ana también es actriz, tiene 31 años y previo a su romance con Affleck estuvo casada con Marc Clotet Fresquet, un reconocido intérprete español. Pero el recorrido de la joven en el mundo del espectáculo viene de larga data.

Desde los 14 años estudiaba en la Escuela Nacional de Arte de Cuba y a los 16 había conseguido su primer papel protagonista en Una rosa de Francia, en la que actuó junto a Álex González. Con tan sólo 18 años, Ana logró conseguir la nacionalidad española gracias a sus abuelos y se mudó de su Cuba natal a la península ibérica para alcanzar sus sueños.

A los 19 años logró su primer papel importante en la televisión en "El internado", una serie que se ganó el corazón de los televidentes españoles y que por seis temporadas estuvo al aire. Su personaje en esta producción, hizo que Hollywood se fijara en ella y mientras duró el drama televisivo combinó este trabajo con otros papeles.

Tras su divorcio en 2013, De Armas decidió mudarse a Los ángeles en busca de más oportunidades. La actriz interpretó pequeños papeles pero con algunos de los grandes, entre ellos Keanu Reeves y Robert de Niro, y se dedicó a estudiar inglés de forma intensiva para lograr mayores oportunidades. En 2017 llegaría su gran oportunidad al ser parte del cast de Blade Runner 2049, película en donde trabajó junto a Harrison Ford, Ryan Gosling y Jared Leto, tres pesos pesados de la industria cinematográfica.

En 2019 comenzó el rodaje de la nueva película de James Bond, Sin tiempo para morir, que significa la despedida de la saga para el actor Daniel Craig, su compañero de reparto y con quien ya trabajó en Knives out. El estreno del mismo estaba previsto para este año, sin embargo, la crisis del coronavirus hizo que estos planes se postergaran. También quedaron pendientes de estreno está Wasp Network, junto a Penélope Cruz, y JSA de David Franzoni, guionista de Gladiator y Rey Arturo.

Pese a la exposición que mantiene, Ana reveló en una entrevista con la revista Vanity Fair USA que “Hollywood no es mi vida, es mi realidad" y que "actuar es lo que me gusta hacer, pero no puedo hablar de eso todo el tiempo (...) todo lo que quiero hacer es trabajar. Todo lo que quiero hacer es conseguir algo desafiante y demostrarme a mí misma que puedo hacerlo”, contestó.

Si bien la actriz vive en Estados Unidos, tiene una casa en Cuba en donde le gusta refugiarse para pasar tiempo con familia y amigos. La triste realidad para la actriz es que sus padres no pueden ver el trabajo que ella realiza en la actualidad, debido a las medidas que se manejan en el país, y en sus viajes a La Habana suele llevar equipaje con ropa, medicamentos y otros implementos para regalar a su familia.