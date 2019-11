Tras confirmar la separación, Jorge Rial atacó a la China Suárez

Jorge Rial dedicó un fuerte tweet a la China Suárez después de que confirmó su separación con Benjamín Vicuña.

El conductor de Intrusos salió en defensa de Marcela Tauro, quien en agosto adelantó la crisis y hasta aseguró que un mensaje que el chileno envió a Pampita fue la gota que rebalsó el vaso.

"No solo la desmintió. La ataco de una manera feroz. El tiempo le dio la razón a @_MarcelaTauro", escribió el periodista en Twitter. "Sin guión, algunos hacen agua", continuó.

No solo la desmintió. La ataco de una manera feroz. El tiempo le dio la razón a @_MarcelaTauro. Sin guion, algunos hacen agua. https://t.co/lprPoYfhkZ — JORGE RIAL (@rialjorge) November 26, 2019

En agosto, Tauro dio detalles de la crisis de los protagonistas de ATAV y confirmó que la China habría encontrado un mensaje en el celular de Vicuña en el que le decía a Pampita "extraño la vida familiar con vos".

Tras dar esta información, la actriz salió con los tapones de punta a desmentir a la periodista y la atacó directamente. "Y tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que todas tus versiones con respecto a las relaciones la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así, y no tengo que explicártelo a vos ni a nadie. No ando revisando teléfonos. No me importa lo que hace el otro de su vida. Soy una mujer muy segura de mí misma", fueron las palabras de la actriz.