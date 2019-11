La China Suárez confirmó la ruptura con Benjamín Vicuña: "Sí, estamos separados"

La China Suárez rompió el silencio y habló de su relación con Benjamín Vicuña en un mano a mano en el programa "Los Ángeles de la Mañana". Desde Miami, la actriz habló sobre las versiones y confirmó la ruptura. "Estamos separados por este momento. No es definitivo. Tenemos mucho amor, una familia que nos costó mucho. Nuestros hijos se aman. Pero sí, por el momento estamos separados", dijo en el programa.

"Fueron muchos años y el porqué que queda en mi intimidad. Hay mucho amor y creo que cuando hay amor todo es posible. Solo hay que sentarse a hablar", agregó.

Luego, la actriz hizo referencia a los detalles de esta decisión y contó cuándo fue que se vieron por última vez, debido a la agenda apretada laboral. "Benja vino muchos fines de semana para Buenos Aires a verla a Magnolia. Fue todo muy en paz y muy hablado. Sé que se hablaron muchas cosas. Sé que pasa eso cuando el otro no habla", se sinceró.

También, la China habló sobre los rumores de infidelidad de Benjamín con Elena Rivera, con quien comparte grabaciones de Inés del alma mía. "Lo vi, lo hablé con Benja. A mí también me llamó la atención pero lo hizo como una humorada. No sabía que en Argentina se habla mucho de los dos. Me dio pena porque ella tiene su novio, le pidió perdón a él, está todo bien", aclaró.

Sobre las versiones de terceros en discordia, la China también aclaró: "No hay terceros en discordia. Tuvimos una relación hermosa de mucho respeto. Es un padrazo. Hay muchas cosas que tenemos que charlar y ver que pasa. Yo lo adoro. Me costó mostrarme débil y cuando tenés hijos más todavía. Todo fue muy sano, cuando hay amor tiene que ser así".