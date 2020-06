Jorge Rial habló del compañero que tiene síntomas de Coronavirus y contó cómo sigue

Ayer por la tarde se encendió la alarma cuando Jorge Rial anunció que un compañero de "Intrusos en el Espectáculo" tenía síntomas que podrían indicar que padece Coronavirus. El periodista dio la noticia mediante Twitter, donde reveló las medidas preventivas que tomarán para la transmisión de hoy. "Intrusos saldrá al aire en una situación especial. Un compañero de trabajo, utilero del programa, fue internado con síntomas sospechosos de COVID-19. El resultado del hisopado se conocerá a la tarde. Por precaución, haré el programa desde mi casa", contó en la red social.

Hoy al comienzo del programa, el "Intruso" salió en vivo desde su casa y contó: "No era mi intensión quedarme en casa pero no estamos ajenos a lo que pasa en el país. Pasó que un compañero en el día de ayer a la tarde después del programa empezó a sentirse mal, tenía 37.4 de fiebre y esto hace un par de semanas no era problema, pero como se ajustaron los protocolos fue internado. Es de utileria, tenia dolor de cuerpo y decidieron su internación y hacerle el hisopado", comenzó diciendo.

"Se están esperando los resultados por estas horas y por precaución se ajustaron las medidas del canal y hasta que se tenga el dato exacto la decisión de quedarme en casa fue mía. Espero que de negativo, hablamos con nuestro compañero y ya le había bajado la fiebre y de no ser positivo el hisopado tendremos que activar los protocolos. Yo soy paciente de riesgo, soy hipertenso, tengo problemas coronarios y por eso decidí quedarme en casa, cada uno de los que están ahí tomaron su propia decisión y en el canal hay un protocolo de higiene extremo, veremos que pasa", contó.