Jorge Rial emocionó a todos con un mensaje a Romina Pereiro y Morena Rial

Jorge Rial aprovechó el día de la madre para agasajar en las redes sociales a dos importantes mujeres de su vida: su hija, Morena Rial y su esposa, Romina Pereiro. El periodista escribió un conmovedor mensaje para cada una.

"Pasamos por muchas. Buenas y malas. Pero me diste el mejor regalo del mundo. Y eso te lo voy a agradecer toda la vida. Feliz primer día de la madre. Disfruta de ese milagro que te dió la vida. Disfruta de Fran, que nos trajo sonrisas a montones. Los amo", escribió el Intruso desde su cuenta oficial en Instagram.

Asimismo, reflexionó somo el cambio que generó la nutricionista al llegar a su vida, ya que le cambió el "concepto de madre". Visiblemente emocionado y feliz por tener a una gran mujer a su lado, Jorge expresó: "De haberte conocido antes tendría resuelto la exacta definición de madre. Me habrías ahorrado muchos años de zambullirme en definiciones abstractas. Hasta de terapia. Tuviste que llegar a mi vida para sentir de cerca ese amor infinito. Ese sentimiento que te convierte en una leona lista para superar todo. Y vaya si lo hiciste. Deseaste y construiste tu maternidad contra todo. Soñaste con Viole y Emma y no dejaste que nada te apartara de ese hermoso objetivo. Hoy te miro y te admiro. Sos todo lo que tiene que ser una madre. Tanto amor tenes que hasta te das el lujo de regalárselo a mis hijas. No voy a dejarte de agradecer nunca que hayas decido traerme esta familia. Que me hayas enseñado a construirla con una eficaz paciencia. Sos todo lo que está bien. Sos la mejor madre del mundo. Las que tus hijas se merecen. Te amo"